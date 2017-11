Enade está sendo aplicado neste domingo para mais de 530 mil estudantes do ensino superior

Tecnólogo nas áreas de: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Produção Industrial, Redes de Computadores, Gestão da Tecnologia da Informação.

Aplicado desde 2004, o Enade avalia o desempenho de alunos que estão concluindo o ensino superior. Em 2016, apenas 6% dos cursos avaliados pelo Enade obtiveram nota máxima.

Os cursos são avaliados numa faixa de um a cinco —esses dados não são usados para medidas regulatórias— e medem apenas o desempenho de estudantes das instituições, sendo usados para a composição de outros indicadores, como o CPC (Conceito Preliminar de Curso). Estes sim podem ser utilizados como medição da qualidade do curso para a aplicação de sanções do MEC (Ministério da Educação).

Recentemente a a diretora de avaliação da educação superior do Inep, Mariângela Abrão, afirmou que os dados não permitem dizer que as instituições com notas abaixo da média são ruins. “Isso é uma avaliação comparativa. Significa que entre os cursos avaliados, os estudantes tiveram desempenho pior do que as outras.”

A presidente do Inep, porém, afirmou que, enquanto a expectativa estatística é de que a maior parte dos cursos se concentre no conceito mediano —como ocorreu— o “ideal pedagógico” seria que a maior parte ficasse com os conceitos mais altos.