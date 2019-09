Enem 2019: participantes poderão usar identidade vencida

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem mais uma novidade: os participantes poderão usar documentos vencidos para identificação nos dias do exame. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os documentos, no entanto, devem ser originais e ter foto. Cópias simples, autenticadas em cartório ou documentos sem foto não serão aceitos pelos aplicadores das provas. Também não serão aceitos quaisquer documentos em formato digital.

Os participantes que perderem ou tiverem o documento roubado ou furtado deverão apresentar boletim de ocorrência, expedido por órgão policial há, no máximo, noventa dias do primeiro domingo do exame. Os candidatos também terão que se submeter à coleta de dados e assinatura de formulário para fazer o exame.

O Enem 2019 será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, em 1.727 municípios brasileiros.

Veja a lista de documentos válidos para a realização da prova:

Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Certificado de Dispensa de Incorporação;

Certificado de Reservista;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação com fotografia;

Identidade funcional.

