Equipes do Daer auxiliarão motoristas

As Unidades de Apoio ao Usuário do Daer dão suporte, desde esta sexta-feira (20), aos motoristas em deslocamento para o 29º Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar, em Tramandaí, pela ERS-030, ERS-786 e ERS-389. O horário do serviço no sábado e domingo, começará às 10h e se estenderá até meia-noite. Serão utilizados três veículos na operação.

