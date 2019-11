O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse que a milícia curda YPG não se retirou de algumas áreas de fronteira da Síria e que as forças dos Estados Unidos ainda realizam patrulhas conjuntas com o grupo, contrariando um acordo entre as partes. Quase um mês atrás, a Turquia e rebeldes sírios aliados lançaram uma incursão fronteiriça contra combatentes do YPG.