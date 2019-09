ERS-115 receberá investimentos após autorização do governador do Estado

Considerado um dos pontos mais perigosos, o acesso ao Polo Industrial de Igrejinha, na ERS-115, receberá investimentos. Cerca de R$ 600 mil serão aplicados para facilitar o acesso ao local. O dinheiro para as obras foi autorizado, nesta segunda-feira (02), pelo governador Eduardo Leite. A obra será executada pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

Para explicar a importância das obras, estiveram com o governador o deputado estadual Gabriel Souza e lideranças industriais do município, que falaram sobre a relevância da realização das obras na região. Já o projeto, elaborado pela EGR, foi apresentado ao governador pelo secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

“Qualificar a infraestrutura das cidades também contribui para melhorar a qualidade de vida e, por consequência, faz com que as pessoas queiram viver nesses locais, mantendo, assim, nossos talentos no RS”, destacou o governador, durante a reunião.

De acordo com o vereador Guto Scherer, de Igrejinha, um dos líderes do movimento que pede a duplicação da via, mais de 370 mil veículos passam na ERS-115 por mês. É a principal rodovia de acesso a Gramado. No Polo Industrial, localizam-se cerca de 20 empresas.