Espanha acolhe imigrantes rejeitados

O primeiro-ministro da Espanha anunciou que seu país receberá o navio de resgate de imigrantes que está parado no Mediterrâneo e virou símbolo de um impasse que se intensificou com a atuação do novo governo da Itália. O premiê espanhol, Pedro Sánchez, disse que oferecerá um “porto seguro” para a embarcação, após Itália e Malta proibirem o desembarque em seus territórios das 629 pessoas.

