Especial John Mayer no Royal Black Pub, em Porto Alegre

Na terça-feira (31), acontece no Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country, em Porto Alegre, o especial John Mayer com Arthur Pares. E para dar início aos embalos, a abertura da noite fica por conta da banda Sete37.

Na ocasião, Arthur Pares Muhlbach, vocalista e guitarrista, se junta a outros músicos para fazer uma releitura dos grandes sucessos do norte americano ganhador de 7 Grammy’s. O projeto tem como objetivo reproduzir os principais sucessos de John Mayer com energia e versatilidade, em um momento de alegria e emoção.

A banda de abertura, chamada Sete37, é formada somente por alunos do colégio Anchieta e reproduz em versão acústica os principais hits do mundo jovem na música. O grupo recentemente realizou uma apresentação no Bar Opinião e conta com 6 músicos (Arthur Pares, Eduardo Balbueno, Victor Janarelli, Lucas Groisman, Leonardo Oliveira e Lucca Mello).

Serviço:

O que: Especial John Mayer com Arthur Pares + banda Sete37

Onde: Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country – Av. Túlio de Rose, 80, em Porto Alegre

Quando: terça-feira, 31 de julho.

Horário: abertura do Pub – 19h30min

Ingressos: a partir de R$ 15

