Esportista brasileira cai no doping, é dispensada pelo UFC e desabafa nas redes sociais

Integrante do plantel do UFC desde o final do ano passado, com duas lutas realizadas desde então, sendo derrotada em ambas, Sarah Frota tornou-se mais uma atleta a ser flagrada no doping. A brasileira foi suspensa por dois anos pela USADA (Agência Antidoping dos EUA) por violar a política antidoping do Ultimate em sua última luta.

O anúncio foi feito na terça-feira (17) pela própria USADA, órgão responsável por regulamentar as substâncias proibidas. No caso em questão, a lutadora, de 32 anos, foi flagrada após um exame antidoping realizado no dia 27 de julho, data em que foi derrotada por Gillian Robertson por nocaute técnico no UFC 240, sediado em Edmonton, no Canadá. Nas amostras de urina, foram encontrados múltiplos metabólitos do esteroide anabolizante estanozolol, uma espécie de derivado da testosterona, que costuma ser utilizado para crescimento muscular.

Ainda de acordo com a USADA, a suspensão de dois anos é retroativa à data da realização do exame, no dia 27 de julho de 2019. Ou seja, Sarah só estará liberada para lutar a partir do dia 27 de julho de 2021. Segundo o site MMA Fighting, a brasileira acabou sendo dispensada pelo UFC após o anúncio do caso de doping e, consequentemente, da suspensão.

Lutadora se pronuncia nas redes sociais

Profissional no MMA desde 2016 e com um cartel de nove vitórias e duas derrotas na modalidade, Sarah Frota utilizou suas redes sociais para se posicionar após a divulgação do caso de doping.

“Poucos sabem, mas eu luto desde pequena. Antes dos ringues, do MMA, da bandeira do Brasil nas costas, do sangue escorrendo pelo rosto, televisionado, esperado, aplaudido (ou vaiado), eu já lutava. Lutava contra ‘padrões’. Enfrentei batalhas diárias contra olhares gritando que algo em mim não agradava, não encaixava. Por isso, quando iniciei minha carreira no MMA, minha ideia sempre foi de ser exemplo para as crianças e mulheres e, também por isso, “A” luta nunca foi apenas uma luta”, escreveu.

“Hoje eu estou enfrentando mais um capítulo dessa rotina de lutas. Já fiz sete exames para USADA, sempre limpo – irretocável trajeto – mas, neste último exame tive a desagradável surpresa: uma acusação de doping. Tomei um medicamento de rotina (que já havia tomado outras vezes), no entanto, me coloquei em risco porque consumi um medicamento CONTAMINADO fornecido por um amigo (que também não imaginava o que viria pela frente) e NÃO pela farmácia que me patrocina”, explicou a atleta.

