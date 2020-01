Rio Grande do Sul Estado abre inscrições para contratar 14 médicos peritos

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

Com o objetivo de recompor o quadro que atua junto ao Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador, a Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão) está abrindo processo de seleção para contratação emergencial de 14 profissionais médicos. As inscrições podem ser feitas entre os dias 6 e 24 de janeiro. O desempenho da função é de 40 horas semanais, com a possibilidade de exercer 20 horas de maneira presencial junto ao Departamento e a outra metade da jornada, através de teletrabalho (análise e elaboração de laudos).

As vagas estão divididas em seis especialidades:

3 vagas para médicos de Perícia e Análise – área de Psiquiatria

1 vaga para médico de Perícia e Análise – área de Cardiologia

4 vagas para médicos de Perícia e Análise – área Clínica Geral

1 vaga para médico de Perícia e Análise – área de Neurologia

3 vagas para Médico de Perícia e Análise – área de Ortopedia

2 vagas para médicos do Trabalho

Para quem optar pela inscrição presencial, o candidato precisará comparecer à Dipes (Divisão de Pessoal), vinculada à Seplag (av. Borges de Medeiros, 1501 – Térreo, em Porto Alegre/RS) acompanhado da ficha de inscrição e dos documentos listados no edital, publicado na edição da última sexta-feira (27) do DOE (Diário Oficial do Estado), onde também estão apontados os horários e prazos. Quem optar por fazer a inscrição via correspondência (Sedex), precisa ficar atento: o prazo de postagem precisa ser até a data-limite do dia 24 de janeiro.

É permitido aos interessados concorrer em vagas distintas. O salário está fixado em R$ 7.528,39, entre remuneração básica e gratificações. A contratação emergencial foi aprovada através da Lei 15.407/2019, sancionada pelo governador Eduardo Leite no último dia 19 de dezembro.

