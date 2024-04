Rio Grande do Sul Primeira remessa de vacina contra dengue ao Estado contemplará Porto Alegre e outras cinco cidades

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

Ministério da Saúde não detalhou data do envio e nem o público-alvo do imunizante. (Foto: Arquivo/EBC)

Nos próximos dias, Porto Alegre e outras cinco cidades gaúchas devem receber mais de 126 mil doses de vacina contra a dengue. A informação foi divulgada nessa quinta-feira (25) pelo Ministério da Saúde, sem detalhar a data do envio ao governo gaúcho ou o público-alvo. Essa é a primeira remessa do imunizante para aplicação na rede pública.

A Capital será contemplada com volume suficiente para quase 73 mil aplicações. Completam a lista Viamão (14.982), Alvorada (12.985), Gravataí (16.425 doses) e Cachoeirinha (8.379 doses), todas na Região Metropolitana, além de Glorinha (463), no Litoral Norte. A distribuição das doses nos municípios tem por base três critérios principais:

– Posição dos municípios e regiões no ranking da doença.

– Disponibilidade do fármaco pelo fabricante.

– Total de unidades a serem entregues a cada remessa.

Já as vacinas destinadas à segunda dose serão encaminhadas posteriormente. No foco está o intervalo recomendado de três meses para a conclusão do esquema vacinal. O imunizante fornecido é o Qdenga, produzido pelo laboratório japonês Takeda Pharma.

Além do Rio Grande do Sul, outros cinco Estados estão na lista dessa quinta-feira: Mato Grosso, Cerará, Alagoas, Piauí e Sergipe. Ao todo, são mais de 600 cidades. Municípios já atendidos nas etapas anteriores também receberão uma quarta remessa, com 986,5 mil doses.

“São 25 unidades federativas contempladas com a vacina contra dengue”, ressaltou em entrevista à imprensa a titular da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel. “Com essas novas remessas, chegaremos a 1,3 mil cidades atendidas em todo o Brasil. Também é importante destacar que estamos seguindo uma lista de regiões que foi previamente pactuada com os gestores de saúde das prefeituras e governos estaduais”.

Situação da epidemia

Transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, a dengue já custou as vidas de ao menos 102 gaúchos neste ano. O número (registrado em menos de três meses, já que o primeiro desfecho fatal é de 31 de janeiro) supera em quase 55% o recorde anual do Rio Grande do Sul, que é de 66 falecimentos, em 2022.

A maioria das vítimas é de idosos (a partir de 60 anos) e com comorbidades, ou seja, doenças pré-existentes e que apresentam risco de agravamento do quadro de saúde de quem está infectado. É o caso da hipertensão, diabetes e câncer, dentre outras condições.

Em números arredondados, quase 86 mil mil gaúchos já receberam teste positivo para a doença neste ano, sendo que mais de 72 mil foram contaminados pelo mosquito Aedes Aegypti dentro do próprio Estado. Outros 29,6 mil casos suspeitos são investigados.

(Marcello Campos)

