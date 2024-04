Mundo Na mira dos Estados Unidos, TikTok diz coletar mesmos dados que Instagram e Facebook

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

O CEO do TikTok, Shou Zi Chew, foi ao Congresso para tentar conter a escalada contra o app. (Foto: Reuters)

O TikTok tem até meados de janeiro de 2025 para vender sua operação a uma empresa de confiança dos Estados Unidos. Esta foi a alternativa dada para que a rede social não seja banida no país, que aponta o serviço chinês como um risco à segurança nacional.

O capítulo mais recente dessa novela que se arrasta desde 2020 aconteceu nessa semana, quando o presidente Joe Biden sancionou o projeto de lei que trata sobre o possível banimento do TikTok no país e que já tinha sido aprovado no Congresso.

Autoridades americanas afirmam que o TikTok coleta dados confidenciais de seus 170 milhões de usuários americanos e que as informações são usadas pela China para atividades de espionagem. A rede social nega as acusações.

A plataforma diz que tem práticas parecidas com a de seus concorrentes, como Instagram e Facebook, e que dados de usuários dos EUA ficam sob a infraestrutura da empresa americana Oracle, usada desde 2022, após questionamentos do governo do ex-presidente Donald Trump.

“Em linha com as práticas do setor, coletamos informações que as pessoas fornecem para ajudar o aplicativo a funcionar, operar com segurança e melhorar a experiência do usuário”, diz o TikTok.

Dados coletados

De acordo com a política de privacidade do TikTok para os EUA, quem cria uma conta na rede social pode compartilhar as seguintes informações:

• Informações de perfil, como nome, idade, nome de usuário, senha, idioma, e-mail, telefone e informações divulgadas no perfil;

• Conteúdo gerado pelo usuário, como comentários, fotos, transmissões ao vivo, mensagens de áudio, vídeos, texto, hashtags, além de metadados, que detalham quando, onde e quem criou um conteúdo;

• Mensagens, incluindo informações sobre quando elas foram enviadas, recebidas ou lidas;

• Informações como texto, fotos e vídeos que sejam copiadas em outro aplicativo e coladas no TikTok;

• Informações de compra, incluindo dados de cartões de pagamento, faturamento, entrega e histórico de compras;

• Número de telefone do usuário e de seus contatos (além de nomes e e-mails), caso o titular dê permissão para a plataforma;

• Informações para verificar uma conta, como documento de identidade ou outro registro que comprove a idade;

• Preferências de comunicação e informações de contato quando o usuário entra em contato com o suporte.

Facebook e Instagram

Nos Estados Unidos, a Meta, dona do Instagram e do Facebook, diz que a forma como coleta e processa os dados depende de como a pessoa utiliza as plataformas dela.

“Coletamos informações diferentes se você vende móveis no Marketplace e se você publica um vídeo no Instagram”, diz a empresa em seu Centro de Privacidade.

Estas são algumas das informações que a big tech extrai dos usuários:

• Informações do conteúdo que a pessoa cria, como postagens, comentários, áudio e conteúdo criado “por meio de nosso recurso de câmera ou das configurações do rolo da câmera”;

• Atividade do usuário, como horário e a frequência em que passa no Instagram e no Facebook;

• Interação, como mensagens que você recebe ou envia, e hashtags usadas nas publicações;

• Metadados, que indicam, por exemplo, o local onde uma foto postada foi tirada e a data em que o conteúdo foi criado;

• Conteúdos e anúncios publicitários que você visualiza e interage;

• O dispositivo e o sistema operacional que a pessoa usa para acessar o Instagram e Facebook;

• Transações financeiras realizadas dentro das redes sociais da Meta e informações do cartão de crédito.

