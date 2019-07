Estado caminha para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, afirma Leite

Na manhã desta quarta-feira, o governador Eduardo Leite concedeu entrevista coletiva sobre a aprovação dos projetos de privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), Companhia Riograndense de Mineração (CRM) e Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás). Além de agradecer os deputados que “garantiram uma vitória expressiva na Assembleia Legislativa”, Leite falou sobre quais serão os próximos passos para concluir as privatizações.

De acordo com o governador, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá selecionar as consultorias que darão o suporte técnico no desenvolvimento da modelagem da venda das três estatais. Leite também destacou que o estado caminha para a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que deverá ocorrer após acordo com o Ministério da Economia e a Secretaria do Tesouro Nacional.

Deixe seu comentário: