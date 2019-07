O governo do Estado coloca à venda um imóvel localizado em um dos pontos centrais da cidade de Taquara, no Vale do Paranhana. Situado na esquina das ruas Júlio de Castilhos e Marechal Floriano, o terreno e as benfeitorias são objeto de concorrência pública marcada para o dia 17 de julho. Com 512,5 metros quadrados, o bem tem avaliação inicial de R$ 913 mil.

