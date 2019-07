“Estou de férias, me planejei pra estar assim”, diz Bruna Marquezine

Apesar de alimentar suas redes sociais diariamente e participar frequentemente de eventos e shootings ao redor do mundo, Bruna Marquezine irá “desaparecer” da televisão durante um bom período.

A atriz, que virou manchete internacional no início da semana ao ser flagrada com o ex-namorado de Kourtney Kardashian em Los Angeles, comentou sobre sua tão sonhadas férias. “Estou de férias da televisão, me planejei pra estar assim e estou muito feliz. Trabalho muito de acordo com a minha intuição”, contou ela que começou sua carreira ainda bem pequena, fazendo comerciais e vídeos com a apresentadora Xuxa.

“Já me vi sentada com atores muito mais experientes falando sobre diversas técnicas que eu não conhecia. Isso me fazia estar em um lugar inferior. Não gosto deste patamar. Então quero estudar desde direção até voz para enfim poder elevar meu patamar”, disse ela que durante sua última novela, Deus Salve o Rei, dividiu cenas com Caio Blat, Marco Nanini, Ricardo Pereira e Rosamaria Murtinho. “Pra esse ano estou sem metas e não estou muito preocupada. Vamos vivendo”, finalizou a brasileira que está planejando uma temporada de estudos em Los Angeles.

Elogios de diretor

Bruna Marquezine foi elogiada pelo diretor Klaus Mitteldorf, responsável pelo filme “Vou Nadar até Você”. O longa compete no Festival de Cinema de Gramado, marcado para começar no dia 14 de agosto, e entrará na mostra no dia 19. No pôster, a atriz aparece de topless numa banheira e, segundo o profissional que assina a direção, Bruna Marquezine se dedicou a fundo ao aprendizado para o papel de Ophelia, uma nadadora profissional.

“Não é uma atriz qualquer. Além de ser uma pessoa maravilhosa e companheira, ela ‘viveu’ o papel de Ophelia durante quase um ano. E aprendeu a nadar como ninguém. Virou uma exímia nadadora. E quando começamos as filmagens, em junho de 2016, Ophelia estava pronta. E muito mais do que eu poderia ter imaginado. Bruna tinha virado a Ophelia que sempre sonhei. E o resultado… Aguardem 19 de agosto no Festival de Cinema de Gramado. O mundo vai se surpreender!”, disse ele, que assina a direção ao lado de Luciano Patrick.

Além de “Vou Nadar até Você”, foram indicados ao Festival de Gramado os longas brasileiros “Hebe – A Estrela do Brasil” (SP), de Maurício Farias; “O Homem Cordial” (DF), de Iberê Carvalho; “Pacarrete” (CE), de Allan Deberton; “Raia 4” (RS), de Emiliano Cunha; “Veneza” (RJ), de Miguel Falabella; “30 Anos Blues” (SP), de Andradina Azevedo e Dida Andrade.

