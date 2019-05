“Estou sem acreditar no que aconteceu” diz Mariana Xavier sobre Gabriel Diniz

Mariana Xavier, atriz que interpretou ‘Jenifer’ no clipe de Gabriel Diniz, afirmou ter recebido a notícia da morte do cantor com susto.

“Estou em choque. Vim para Nova York, nos Estados Unidos, comemorar o meu aniversário e agora recebi as informações de que rolou a queda do avião do Gabriel. Recebi a notícia de maneira muito truncada. Estou sem acreditar no que aconteceu”, contou à revista “Quem”.

Já em suas redes sociais a responsável por dar vida a ‘Jenifer’, personagem de mesmo nome da principal musica do cantor escreveu: “Eu vivo dizendo que a vida é uma montanha-russa de emoções. Hoje a sensação que tenho é de que estou descendo sem freio uma curva radical demais… Dormi celebrando a vida, acordei com a notícia do acidente desse jovem talento no auge de um sucesso que ele generosamente compartilhou comigo. Enquanto foi possível, alimentei a esperança de que tivesse sido só um susto. Infelizmente não foi. Tô há algumas horas paralisada tentando assimilar o golpe e recebendo à distância os abraços dos amigos. Choro, paro. Choro, paro. Mil coisas passam pela cabeça. Foi ele, mas poderia ter sido eu. Poderia ter sido você. O que fica, da forma mais dolorida possível, é o ensinamento de que a vida é um sopro e nossa única certeza é de que precisamos ser o melhor que pudermos HOJE. Mas peço licença à tristeza, porque é desse clima da foto que quero lembrar. Do riso, da irreverência, da alegria que ele espalhava e que nunca será esquecida. @gabrieldiniz era um SOL. E o sol, quando se apaga pra gente, é porque foi brilhar em outro lugar”.

