Estreia dia 30 de novembro em várias cidades do País o premiado filme Cromossomo 21

Dirigido e roteirizado por Alex Duarte, o longa-metragem Cromossomo 21 se debruça sobre a rotina da jovem Vitória. E a rotina dela, na prática, é a igual a de todo jovem: ela estuda, vai às baladas, sai com as amigas, briga com a irmã, se queixa da mãe, se apaixona. Ela, no entanto, tem medo de perder a pessoa que ama, o namorado Afonso, por causa do preconceito da família dele. É questionadora, destemida e vai lutar por sua autonomia e seus ideais. Quem interpreta a protagonista é Adriele Pelentir, uma jovem com Síndrome de Down, formada em Nutrição pela Faculdade de São Luiz Gonzaga.

Alex Duarte tinha apenas esta ideia quando decidiu fazer o filme, sete anos atrás. Acabou totalmente envolvido na causa da inclusão social e hoje dá palestras sobre o tema pelo País. Cromossomo 21 deixou de ser apenas um filme e tornou-se um grande projeto. Em 2015 foi lançado o livro duplo: “21, do diagnóstico à independência” e “Cromossomo 21”, escritos pelo diretor. Em 2017, a web série Geração 21 aportou no Youtube.

Realização de baixo orçamento, produzida de forma cooperativada e com recursos próprios, o longa-metragem teve Menção Honrosa no Festival de Gramado 2016, venceu como filme destaque no Los Angeles Brazilian Film Festival, premiado como Melhor Filme (voto popular) no Festival Internacional de Cinema de La Mujer, e melhor Filme do Festival Internacional de Cinema no Rio de Janeiro- FICC e melhor atriz (Adriele Pelentir), neste mesmo festival.

Os anos que separam o início das filmagens do lançamento do filme, transformaram não somente a vida de Adriele, mas também a do ator Luís Fernando Irgang, que elegeu como tema de seu trabalho de TCC a inclusão social nas empresas. A vida de Alex Duarte, entretanto, mudou no dia em que ele conheceu Adriele e ela lhe fez a pergunta que complementa o título do longa: O que você faria se fosse impedido de amar? “Eu quero saber quais respostas as pessoas podem dar a esta pergunta depois de ver o filme”, diz Alex.

Serviço

Estreia: 30 de novembro

Cidades: Recife, Belo Horizonte, Natal, Manaus, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, São Luiz Gonzaga/RS, Santo Ângelo/RS e Salvador

Os ingressos já estão disponíveis para compra pelo site www.itaucinemas.com.br / www.ingresso.com/

Cromossomo 21

Brasil, 2016, 91 min, 10 anos

Elenco: Adriele Pelentir (Vitória), Luís Fernando Irgang (Afonso), Marisol Ribeiro (Aline, irmã de Afonso), Deborah Finocchiaro (Catarina, mãe de Vitória) Susy Ayres (Antônia, mãe de Fernando), Fernando Barbosa, Patrícia Marques, Saulo Meneghetti, Tatiana Monteiro e Fernanda Ávila

Direção, roteiro e montagem: Alex Duarte

Direção de Fotografia: Helder Martins

Trilha Sonora: Clarice Falcão, Lenine, Ludmila, Alexandre Fontoura e André Trento

Figurino: Suzi Perotti

Assistente de direção: Enyel da Rosa e Marcio Bohrer

Maquiagem: Suzi Perotti e Giovana Poppe

Assistente de Som: Márcio Bhorer, Enyel Rosa, Carolina Silvestrin, Tati Saute

Colorista: Lígia Tiemi Sumi

Câmeras: Helder Martins, Tyrell Spencer (Galo de Brigas filmes), Marcos Rocha(7db filmes) , Juliano e Ambrosini

Edição de Som e Mixagem: Kiko Ferraz Studios

Efeitos Especiais: Paulo Torres Morais e Andreia Pierina

