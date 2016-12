Estresse no fim de ano é 75% maior. Entenda por quê

Como você está se sentindo nesse mês de dezembro? Um levantamento feito pelo Isma-BR (Internacional Stress Management Association Brasil) apontou que no final do ano o estresse aumenta 75% em relação aos meses anteriores. Isso acontece pois no último mês de cada ano existe uma corrida contra o tempo no trabalho e em casa.

De acordo com a pesquisa do Isma, existem inúmeros prazos, despesas e festas que acabam provocando muito estresse nas pessoas envolvidas. Segundo especialistas, o estresse e a depressão elevam o nível de cortisol no organismo, o que faz com que a frequência cardíaca e a pressão arterial aumentem também. Além disso, com a quantidade de atividades que precisam ser feitas no fim do ano, a pessoa que já tem diabetes e hipertensão, por exemplo, pode se esquecer de usar os medicamentos e agravar ainda mais o problema de saúde.

Nessa época do ano, é comum também aumentarem os sintomas que provocam depressão. Essa afirmação é do Centro de Valorização à Vida, que recebe 20% mais pedidos de ajuda em dezembro. Esse distúrbio surge principalmente de frustrações vividas ao longo dos meses anteriores, a pressão no trabalho para concluir atividades antes do ano novo e, até mesmo, as férias escolares das crianças podem influenciar nos níveis de hormônios que alteram o humor e a sensação de bem-estar.

Além dos problemas psicológicos, o mês de dezembro pode trazer complicações para o bom funcionamento do organismo. É a “Holiday Heart Syndrome”, expressão americana que significa mais ou menos “Síndrome do coração pós-feriado ou pós-festa”.

Durante essa época, as pessoas tendem a exagerar na comida e bebida. O sal e a gordura podem provocar problemas gastrointestinais e de circulação. Já o álcool influencia diretamente o coração. Cabe lembrar que o uso de substâncias estimulantes, como álcool ou drogas, tem efeito inflamatório do tecido de condução cardíaca. Isso faz com que pessoas com pré-disposição possam ter descompassos, irregularidades e aumento dos batimentos. Em casos mais graves, faz a pressão aumentar subitamente e o coração disparar, o que pode levar ao infarto, arritmias e AVC.

Diversão sem exageros

Diante de tantos riscos não é preciso se isolar e fugir dos encontros de final de ano, mas ter em mente que é possível se divertir sem prejudicar a saúde. O exagero é a chave de toda doença.

Por isso, especialistas recomendam a prática de atividades físicas, o contato com a natureza e o estímulo afetivo de parentes e amigos. Além disso, você pode aproveitar o ano que se inicia e procurar um médico para colocar os exames em dia.

Comentários