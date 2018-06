Estudantes brasileiros apresentaram um projeto escolhido pela Nasa que será testado no espaço por astronautas

Estudantes brasileiros apresentaram em Washington, nos Estados Unidos, um experimento vencedor do concurso espacial do governo americano. O projeto foi escolhido entre 72 trabalhos enviados à Nasa, a Agência Espacial Americana, e será testado por astronautas. Após a apresentação, na quinta-feira (28), o foguete Falcon 9 da SpaceX partiu nesta sexta-feira (29) levando o experimento.

O chamado “Cimento Espacial” busca testar como a microgravidade atua sobre um composto feito de cimento e plástico reciclável. O projeto será executado no espaço por um astronauta da Nasa, e ao término da expedição, que durará aproximadamente 30 dias, retornará à Terra para ser analisado.

“Todo o processo foi uma rica oportunidade para estimularmos o pensamento científico, a criatividade, as atitudes de colaboração e a valorização da ciência e tecnologia como ferramentas para o desenvolvimento. (…) Foi um orgulho para nós podermos proporcionar isso a todos eles”, conta Sandra Tonidandel, coordenadora-Geral Pedagógica do Dante Alighieri.

Os autores do projeto são: quatro alunos do oitavo ano do Colégio Dante Alighieri, uma estudante do Projeto Âncora (Cotia) e um aluno do nono ano da Escola Municipal Perimetral, na zonal Sul de São Paulo.

Essa é a primeira participação do Brasil no programa do NCESSE (Centro Nacional para Educação Científica para Terra e Espaço), expedição que integra a Missão XII, parceria do Dante Alighieri com a Missão Garatéa. A apresentação do projeto nos Estados Unidos é a etapa final da Missão XII.

“Estamos em um momento crucial da ciência no Brasil, e despertar o interesse das crianças pela ciência é um processo importantíssimo para garantirmos a continuidade de todo um trabalho exercido no País”, diz Lucas Fonseca engenheiro espacial e coordenador da Missão Garatéa.

O trabalho dos jovens brasileiros é o único que representa o Brasil entre cerca de 10 mil outros participantes.

“Cimento Espacial”

Os estudantes criaram um cimento com mistura de plástico reciclável. O objetivo é tentar criar substâncias sólidas no espaço. Se esse material resistir à gravidade, é possível que impressoras em 3D possam reproduzir esses sólidos e, por exemplo, seria possível usar o material na construção de uma base espacial utilizando a ideia dos jovens brasileiros.

Lançamento SpaceX

O foguete Falcon 9 da SpaceX partiu nesta sexta-feira (29), às 6h42 (horário de Brasília), de Cabo Canaveral, na Flórida, em mais uma missão de reabastecimento à Estação Espacial Internacional. E o lançamento teve um sabor especial para os brasileiros do Colégio Dante, pois a bordo da cápsula Dragon voa o primeiro experimento nacional a ir ao complexo orbital desde a viagem do astronauta Marcos Pontes, em 2006. Parte do programa Garatéa-ISS, o experimento de fabricação de “cimento espacial”, com um componente plástico verde também desenvolvido no Brasil, terá sua viabilidade testada nesta viagem.

A Dragon cumpre a missão CRS-15, décima-quinta de abastecimento da estação espacial pela SpaceX. O encontro da cápsula cargueira com o complexo orbital deve acontecer em três dias, com acoplagem marcada para as 10h da segunda-feira (2).

Deixe seu comentário: