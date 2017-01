Ex-atriz pornÃ´ vira comentarista esportiva

Muito popular nas redes sociais, a libanesa Mia Khalifa, acumula no Twitter 1,38 milhão de fãs e mais de 684 mil seguidores no Instagram. A jovem de 23 anos se considera uma “personalidade das redes”, embora seu nome seja mais lembrado por outro motivo.

Em 2014, após ter vazado um vídeo em que aparece fazendo sexo usando uma burca, Mia se tornou a atriz mais procurada no site adulto “Pornhub”. A carreira na indústria pornográfica durou apenas três meses. No entanto, ela ganha seguidores não apenas pelas fotos provocantes que posta com frequência, mas também por sua paixão por esportes.

Desde setembro de 2016, Mia Khalifa assina uma coluna esportiva semanal no site Fansided. Ela escolhe seis temas que deram o que falar ao longo da semana e deixa sua opinião sobre cada um.

‘A garota dos esportes de Washington’

Quase todas as suas publicações são dedicadas ao esporte, principalmente no que diz respeito aos times da capital Washington. De origem libanesa, sua família se mudou para os Estados Unidos em 2000 e ela cresceu no estado vizinho de Maryland. “Amo representar D.C. e seus esportes em todos os lugares que vou”, contou Mia ao Washington Post.

Nas redes sociais, a jovem é uma grande defensora do time de basquete, Wizards; do time de futebol americano, Redskins; da equipe de hóquei, Capitals; da equipe de beisebol, Nationals e também do Florida State, time de futebol universitário de um outro estado onde já morou.

