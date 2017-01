Ex-mulher de ZezÃ©, Zilu Camargo deixa hospital apÃ³s acidente de carro

A ex-mulher do cantor Zezé Di Camargo, Zilu Camargo, recebeu alta hospitalar na tarde deste domingo (8). Zilu estava internada na unidade Alphaville do Hospital Albert Einstein, em Barueri, na Grande São Paulo, após sofrer um acidente de carro.

Nas redes sociais, Zilu postou uma foto celebrando a alta. “Saindo do hospital sem tala, sem colar no pescoço, e pronta pra seguir em frente. Só alegria, graças a Deus!”.

Na sexta (6), Zilu bateu o carro após passar mal enquanto dirigia, por volta das 11h30, de acordo com informações da Polícia Militar. Ela foi socorrida por uma ambulância municipal e informou à polícia estar de jejum no momento do acidente.

