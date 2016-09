Ex reage com foto do filho a novo namoro de Fernanda Gentil

Depois de Fernanda Gentil assumir o namoro com a colega de profissão Priscila Montandon, o ex-marido da loira, Matheus Braga, publicou uma resposta ao caso em seu Instagram: uma foto sua com o filho do casal. “Isso que importa e mais nada… boa tarde a todos”, escreveu na rede social.

A apresentadora se separou do marido em abril. Fernanda e Matheus ficaram juntos durante cinco anos e têm um filho, Gabriel, de 1 ano. Ela também adotou Lucas, 9 anos.

Ao jornal “O Globo”, a apresentadora revelou nesta sexta-feira (30) que está namorando a jornalista há três meses. “Estou só exercendo meu direito de ser muito, muito feliz”, declarou.

