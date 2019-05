Explosão deixa três vítimas graves em Viamão, na Região Metropolitana

Uma explosão ocorrida na noite desta quarta-feira (29) deixou três vítimas em estado grave em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O caso teria acontecido em um templo religioso na rua Graciliano Ramos, 787, no bairro Jardim Universitário. Conforme o comandante do 4 ° Pelotão de Bombeiro Militar do município, 1° Ten. Anderson Rogovschi, o Corpo de Bombeiros foi acionado para um incêndio, mas, chegando ao local, percebeu que havia sido uma explosão.

“Ocorreu o que chamamos de flash over, a queima de vapores”, explica Rogovschi. Segundo ele, a causa foi uma limpeza de piso feita com substâncias inflamáveis.

O comandante informou que, quando a equipe chegou ao endereço, haviam três vítimas em estado grave, que estavam sendo atendidas pela Samu.