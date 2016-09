Exposição com obras de Nilza Haertel abre no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo

No próximo dia 13 de setembro, às 19h, na Sala O Arquipélago do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (Andradas, 1223 – 1º andar), será realizada uma exposição de obras selecionadas do legado Nilza Belita Grau Haertel. Com foco na arte gráfica e inquietações contemporâneas, esta coleção dá visibilidade a uma artista pesquisadora de grande fôlego e sensibilidade.

A exposição “Nilza Haertel: Experimentações Gráficas” tem curadoria de Helena Kanaan e Maristela Salvatori, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ficará aberta à visitação até 15 de outubro.

O Centro Cultural fica aberto de terça a sexta-feira, das 10h às 19h, e sábados, das 11h às 18h.

No dia da abertura haverá ainda o seminário “O Artista Pesquisador na Universidade”, com Lurdi Blauth, Flávio Gonçalves, Hélio Fervenza e Helena Kanaan, das 15h30 às 18h, na Sala de Cursos e Oficinas do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (6º andar).

