Fã questiona religiosidade de Bruna Marquezine e atriz rebate

A atriz Bruna Marquezine comemorou seus 24 anos com uma grande festa, no último domingo (11), com direito a muita dança e cliques com amigos famosos. Mas não foram todos que curtiram os registros compartilhados pela atriz em suas redes sociais e houve até um internauta questionando a religiosidade da atriz por conta disso.

“Não entendo. Você está na igreja, posta o trabalho da célula na sua casa e no fim de semana você vai para a boate. Ou é cristã ou do mundo. Assim diz a palavra do Senhor. Sai de cima do mundo. Cristão tem que dar exemplo. Muito bonito o trabalho na África e o grupo da célula na sua casa, mas sai de cima do muro”, disse um fã.

A atriz não perdeu tempo e rebateu o seguidor, dizendo que a tarefa de julgá-la não é dele. “Única referência da minha vida é Jesus. E celebrar mais um ano de vida, dançar, sorrir, cercada de amigos queridos, não abala em nada meu relacionamento e minha intimidade com meu Pai”.

“Se algo estiver errado em meu comportamento, sei que Ele vai me incomodar e me convencer na minha intimidade com Ele do que precisa ser mudado, como já fez algumas vezes. Isso não é tarefa sua e nem de ninguém e não é isso que Ele te pede para fazer”, completou ela.

A grande maioria dos comentário feitos nos posts de Bruna Marquezine foram de elogios, inclusive da ex-cunhada, Rafaella, irmã do jogador Neymar, da atriz Giovanna Ewbank, da cantora Sandy, do DJ Alok, entre outros famosos.

Alguns também defenderam a atriz: “As pessoas acham que ter uma religião é se enclausurar, viver de cara feia e não poder dançar, sorrir, cantar e até mesmo tomar uma cervejinha (vinho, tequila…). Prefiro as pessoas que têm fé, vivem sua fé, ajudam a quem precisa, mas não mascaram que tem uma vida”, disse uma internauta.

A atriz, que está longe das novelas desde “Deus Salve o Rei” (2018), participou de uma viagem missionária pela África com amigos, em março. Ela aproveitou para participar de alguns projetos sociais e chegou a fazer uma vaquinha virtual em apoio a um projeto que conheceu durante a viagem.

Academia

Bruna mostrou a barriga sarada durante treino na segunda-feira (12). Após ganhar bolo em festa de aniversário, a artista pegou pesado na academia com o auxílio do seu personal trainer, Chico Salgado. Na ocasião, a atriz repetiu um look usado outras vezes e ainda completou o visual com um casaco do amigo Bruno Gagliasso. “Só acabar o treino que o sorriso aparece. OBS: ela está usando o moletom que o meu compadre, Bruno Gagliasso, esqueceu na casa dela [risos]”, contou Chico Salgado.

