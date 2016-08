Facebook entrega à Justiça os dados das pessoas que ofenderam Luiza Brunet na internet após ela ter acusado o ex-marido de agressão

O Facebook entregou à Justiça de São Paulo os dados dos usuários que ofenderam Luiza Brunet, 54 anos, no Instagram, após ela ter ter acusado o ex-companheiro, Lírio Parisotto, 62, de agredi-la. “A Justiça determinou que o Facebook entregasse os dados de cadastro e os números de IP’s utilizados tanto no registro do perfil, quanto nas postagens. Esses dados já foram fornecidos pelo Facebook”, informaram os advogados da atriz e ex-modelo, por meio de nota de sua assessoria de imprensa.

Agressão.

A ação contra o Facebook foi movida no dia 5 de agosto, dois meses após a atriz acusar o empresário de agredi-la duas vezes, nos Estados Unidos e no Brasil. Parisotto se tornou réu em um processo na capital paulista por crime de lesão corporal contra a ex-mulher. Ele ainda não foi julgado e responde em liberdade. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Facebook informou que não comentaria o caso envolvendo a rede social e Luiza.

Responsabilidade.

Em 23 de agosto, o advogado da atriz, Pedro Egberto da Fonseca Neto, havia dito à reportagem que internautas passaram a ofender Luiza em uma conta do Instagram por causa da acusação que ela fez contra Parisotto. Em nota, Fonseca Neto escreveu que cabia ao Facebook “a identificação dos perfis que atacaram a sua honra e imagem. Essa obrigação decorre de texto legal e a única forma de obtê-la é judicialmente”. Ele acrescentou, porém, que “o Facebook não tem responsabilidade em relação às publicações ofensivas”.

Comentários