Fagner comemora 40 anos de carreira com show em Porto Alegre

O compositor, músico e produtor cearense Raimundo Fagner chega a Porto Alegre dia 12 de novembro para única apresentação no Auditório Araújo Vianna, às 21h. Os ingressos já estão à venda.

O artista condensou no roteiro do seu show atual as músicas e os passos mais decisivos das quatro décadas de carreira. Ele tomou como ponto de partida o lançamento de seu primeiro disco, “Manera fru fru, manera” (Último pau-de-arara) até algumas músicas do CD “Pássaros Urbanos”, lançado em 2014. “Noventa por cento das músicas do roteiro são composições conhecidas”, adianta.

“Minha música faz parte da vida das pessoas, tendo marcado namoro, casamento… É impressionante. E um fato que me chama atenção é que o pessoal que me ouve desde lá atrás vem passando para as novas gerações o amor pela minha música. É uma emoção! Sentimento é o que move a minha música”, resume Fagner.

“Eu falo o que penso. Acerto, erro, mas essa coragem de me posicionar é o que gera a confiança do público em mim e no meu trabalho”, argumenta o cantor.

SERVIÇO:

Show de Fagner

Dia 12 de novembro

Sábado, às 21h

Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685, Porto Alegre)

INGRESSOS

Setor Valor Plateia AA, AB, A01, A02, A03 e A04 (GOLD) R$ 120 Plateia Baixa Central R$ 100 Plateia Baixa Lateral R$ 90 Plateia Alta Central R$ 80 Plateia Alta Lateral R$ 70

