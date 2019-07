Falta de energia afeta a população do Amazonas

Aproximadamente 200 mil pessoas foram afetadas pela falta de energia no estado do Amazonas nesta terça-feira (23). O desabastecimento foi registrado nas cidades de Iranduba, a 37 quilômetros (km) de Manaus, e Manacapuru, a 103 km da capital. Órgãos de defesa do consumidor, como o Procon e a Defensoria Pública do Amazonas, acompanham a situação nestas cidades.

Representantes desses órgãos estiveram com a diretoria da empresa Amazonas Energia, responsável pela distribuição de energia na região, que anunciou a contratação de mergulhadores para verificar o problema no cabo de energia subaquático. Outra medida tomada foi o envio de geradores para as cidades afetadas e a ativação de uma usina termelétrica para garantir o abastecimento de hospitais.

A Prefeitura de Manacapuru anunciou a locação de geradores de energia e carros pipa, já que o bombeamento de água na cidade também ficou prejudicado. O prefeito, Beto D´Ângelo, pediu apoio do governo estadual para garantir a segurança na cidade. “Acreditamos que mesmo diante da dificuldade, das adversidades, as instituições estão aqui presentes pra a gente dar resposta”, afirmou o prefeito.

