Porto Alegre Falta de energia provoca desabastecimento de água em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Falta de luz causa paradas em estações de tratamento e bombeamento Foto: Divulgação Falta de luz causa paradas em estações de tratamento e bombeamento. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informou que a falta de energia elétrica provocada pelo temporal de quarta-feira (15) prejudica o abastecimento de água em Porto Alegre nesta quinta (16).

A falta de luz causa paradas em estações de tratamento e bombeamento e, por isso, algumas regiões da Capital sofrem com a interrupção no abastecimento, principalmente nas pontas de rede e áreas mais elevadas. Em alguns pontos, onde a energia elétrica já retornou, as equipes trabalham para tentar normalizar e estabilizar o sistema de abastecimento.

Nesta quinta, o desabastecimento ocasionado pela falta de energia atinge diversos bairros e localidades, entre eles: Ilha das Flores, Ilha dos Marinheiros, Ilha do Pavão, Ilha da Pintada, Bom Jesus, Vila Jardim, Vila Fátima-Pinto, Cefer II, Vila Floresta, Vila Ipiranga (parte alta), Morro do Osso, Ponta Grossa, Cristal (parte alta), Santa Tereza, Televisão, Vila Santa Rita, Belém Velho, Vila Nova, Medianeira, Nonoai, Teresópolis, Glória, Centro, Petrópolis, Três Figueiras, Chácara das Pedras, Menino Deus (parte), São José, Aparício Borges, Partenon, Santo Antônio (parte), Espírito Santo, Guarujá, Serraria e Vila dos Sargentos.

Estão em recuperação estações de bombeamento nos bairros Protásio Alves, Morro Santana, Camaquã, Cavalhada, Cristal, Menino Deus (parte), Tristeza (parte), Vila Assunção, Jardim Ipê, Jardim Carvalho e São José (parte).

Aspecto da água

No retorno do abastecimento, poderão ocorrer turbidez e alteração de cor devido ao arraste de micropartículas inertes, não prejudiciais à saúde, que eventualmente se desprendem das paredes internas da tubulação pela pressão da água, conforme o Dmae.

Corsan

A Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) também informou que a falta de energia elétrica afeta o sistema de abastecimento de água em algumas localidades, com destaque para Arroio do Tigre e Sarandi.

Também há situações de menor porte em Alegrete e Santa Rosa. Na Região Metropolitana de Porto Alegre, o sistema está normalizado.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário