Famosos contaram quais músicas de Sandy e Junior marcaram as suas vidas

Fãs assumidas de Sandy e Junior, muitas famosas fizeram coro e até choraram no primeiro dia de show da dupla no Rio, parte da turnê Nossa História, que aconteceu na noite da última sexta-feira (2).

“Não Ter pra mim é a música principal, maravilhosa, a minha preferida”, contou Fernanda Gentil, que se emocionou em vários momentos do show da dupla que marcou sua adolescência.

“É uma memória muito especial. Toda uma geração marcada num momento importante da vida que é a adolescência, a gente está ali descobrindo o mundo, a vida. Tudo o que a gente fazia na adolescência, a gente lembra”.

Empolgadíssima, Fernanda Souza cantou várias músicas do show e disse que Inesquecível marcou sua adolescência. “Eu era criança, é minha música de infância. Eu não tinha nenhum namoro e sofria como se tivesse”.

A atriz Thati Lopes, do Porta dos Fundos, vibrou quando ganhou o ingresso do cantor Junior para o show. Aos 30 anos, ela contou que os irmãos marcaram sua adolescência — e, sempre que se apresentavam em algum programa da Globo, ela ia de caravana para vê-los de perto. “Eu era muito Sandy e Junior. Queria muito que eles cantassem Com Você e Vamos Construir, eu amo”.

Rafa Justus é fã há muitos anos da dupla e também elegeu a música mais marcante dos artistas. “Quatro Estações é aquela que canto no karaokê sempre, porque acho que minha voz combina”, disse ela.

Talvez o maior desafio desse show tenha sido fazer o repertório. Imagina, resumir 17 anos. A gente deu um jeitinho”, contou Sandy durante o show.

Despedida

A dupla Sandy e Junior anunciou um mega show de despedida da turnê Nossa história, que teve início em julho. Previsto para inicialmente para finalizar os shows em 12 e 13 de outubro, em São Paulo, os irmãos anunciaram mais uma data: 9 de novembro.

O show será no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. As informações sobre venda de ingressos ainda serão anunciadas em breve, como divulgado pela Live Nation em material de divulgação.

Antes do show final, a dupla ainda fará mais duas novas apresentações, ambas fora do Brasil. Em 2 de outubro, os irmãos desembarcam em Nova York, nos Estados Unidos, para o show no Barclays Center. A arena já recebeu nomes como Beyoncé, Paul McCartney, Pearl Jam, Elton John, Coldplay e Justin Bieber.

A outra apresentação internacional é em Lisboa, em Portugal, em 6 de outubro. O show será no Altice Arena, maior pavilhão de espetáculos português, que recebeu artistas como Madonna, Adele, Iron Maiden, Rihanna e Lady Gaga.

