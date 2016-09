Fátima Bernardes vai a show de Djavan com amiga, no Rio

No último sábado (24), Fátima Bernardes foi curtir o show de Djavan no Metropolitan, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Separada de William Bonner desde o mês passado, a apresentadora esteve no evento acompanhada de uma amiga e posou para os fotógrafos.

Este é o segundo show no qual ela é clicada depois do anúncio do fim do casamento de 26 anos, já que dia 6 de setembro a artista esteve na apresentação de Tiago Iorc ao lado das filhas, Laura e Beatriz.

A apresentadora não se manifestou sobre o divórcio com o jornalista, com quem tem três filhos. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, Fátima pede que não comentem sobre a separação no programa “Encontro”.

