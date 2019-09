Fatos históricos do dia 25 de setembro

Eventos

1513 – Balboa descobre o Oceano Pacífico.

1789 – Criada a Carta dos Direitos dos Estados Unidos.

1932 – Primeiro sequestro de aeronave comercial de matrícula brasileira (Sikorsky S-38 P-BDAD).

1935 – Assis Chateaubriand inaugura em a PRG-3, Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro.

1967 – Carlos Lacerda e João Goulart emitem nota conjunta no Uruguai defendendo a Frente Ampla; e os Estados Unidos condenam o governo de Cuba e propõem o início do bloqueio econômico.

1978 – O voo Pacific Southwest Airlines 182 operado por um Boeing 727-214 fazia a rota doméstica de Sacramento a San Diego com uma escala na cidade de Los Angeles. Ao se preparar para aterrissagem no aeroporto de San Diego colidiu no ar com um monomotor Cessna 172 que fazia um voo privado para uma escola de pilotagem que atingiu um bairro em San Diego, onde 22 casas foram afetadas. Ao total, morreram 144 pessoas (sete em terra), sendo o pior acidente aéreo da Califórnia.

1991 – O então presidente brasileiro Fernando Collor de Mello institui o horário de verão em parte do território nacional.

1998 – Reinauguração do Museu do Café do Brasil.

2003 – Um sismo de magnitude 8 ocorre perto da ilha de Hokkaido, no Norte do Japão.

2005 – Fernando Alonso é campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez e é também o primeiro título da Espanha na categoria.

Nascimentos

1799 – Onofre Pires, revolucionário brasileiro, que tomou parte na Revolução Farroupilha (m. 1844).

1897 – William Faulkner, escritor estadunidense, ganhador do Nobel de Literatura em 1949 (m. 1962).

1901 – Robert Bresson, cineasta e roteirista francês (m. 1999).

1915 – Herculano Pires, escritor espírita brasileiro (m. 1979).

1929 – Barbara Walters, primeira mulher a apresentar um telejornal.

1943 – John Locke, músico norte-americano (Nazareth, Spirit) (m. 2006).

1944 – Michael Douglas, ator e cineasta norte-americano.

1948 – Glória Pérez, autora de telenovelas brasileira.

1949 – Ronaldo Caiado, político brasileiro.

1952 – Christopher Reeve, ator norte-americano (m. 2004).

1955 – Amyr Klink, aventureiro brasileiro.

1961 – Heather Locklear, atriz e modelo norte-americana.

1963 – Tate Donovan, ator e diretor norte-americano.

1968 – Will Smith, ator e rapper estadunidense.

1969 – Catherine Zeta-Jones, atriz britânica.

Falecimentos

1980 – John Bonham, músico britânico, ex-baterista do grupo Led Zeppelin (n. 1948).

1991 – Klaus Barbie, um dos mais temidos oficiais da SS alemã (n. 1913).

1999 – Marion Zimmer Bradley, escritora norte-americana, autora de “As Brumas de Avalon” (n. 1930).

2005 – Don Adams, ator norte-americano (n. 1923).

2012 – Andy Williams, cantor norte-americano (n. 1927).

2016 – Arnold Palmer, golfista (n. 1929).

Deixe seu comentário: