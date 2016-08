FBI investiga vazamento de dados e fotos nuas de Leslie Jones

O ataque contra a atriz Leslie Jones, conhecida pelo humorístico Saturday Night Live e o filme Caça-Fantasmas, está sendo investigado pelo FBI e o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

Após sofrer ofensas racistas nas redes sociais, a comediante foi alvo de hackers, que invadiram seu site oficial e divulgaram fotos nuas de Leslie, além de diversas informações pessoais, como dados de passaporte, identidade, carteira de motorista, números de telefones e a conta pessoal no iCloud, sistema de backup da Apple.

“A investigação está atualmente em andamento. Com o objetivo de proteger a integridade do caso, não daremos mais detalhes nesse momento”, disse a porta-voz da Aplicação de Medidas Aduaneiras e Imigração dos EUA, Rachel Yong You.

O site da atriz, JustLeslie.com, foi retirado do ar na quarta-feira, logo após o vazamento das informações. Recentemente, Leslie veio ao Brasil para participar da cobertura dos Jogos Olímpicos. Ela foi eleita pelos espectadores de TV americanos a celebridade mais divertida da Olimpíada.

Comentários