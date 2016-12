FBI reforÃ§a tese de intervenÃ§Ã£o russa nas eleiÃ§Ãµes dos EUA

O FBI (a Polícia Federal norte-americana) reforçou as conclusões da CIA (agência de inteligência dos EUA) sobre a ingerência da Rússia na corrida pela Casa Branca, enquanto o presidente eleito Donald Trump rejeita essa tese.

O diretor do FBI, James Comey, e o da DNI (Direção de Inteligência Nacional), James Clapper, apoiaram enfaticamente a CIA, segundo a qual pessoas ligadas a Moscou forneceram ao portal WikiLeaks os e-mails roubados das contas do ex-diretor de campanha da democrata Hillary Clinton, John Podesta, e do Partido Democrata, entre outros.

As principais agências da comunidade de Inteligência americana se uniram em uma única frente contra a espionagem russa antes das eleições de 8 de novembro e, ao mesmo tempo, desmentem rumores de divergências entre a CIA e o FBI, como afirmaram alguns legisladores.

No domingo, Trump disse “não acreditar” na tese de que a Rússia interferiu para que ele fosse eleito, enquanto Moscou chamou de “gratuitas” as acusações da CIA. No domingo, Trump disse “não acreditar” na tese de que a Rússia interferiu para que ele fosse eleito, enquanto Moscou chamou de “gratuitas” as acusações da CIA. Já Hillary Clinton acusou a Rússia e seu presidente, Vladimir Putin, de serem parcialmente responsáveis por sua derrota, de acordo com declarações da ex-secretária de Estado em um jantar de doadores de campanha, afirmou o jornal The New York Times.

