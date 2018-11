Febre Aftosa: começa segunda etapa de vacinação no RS

Começa nesta quinta-feira (01) em todo o Rio Grande do Sul a vacinação do rebanho bovino e bubalino contra a febre aftosa. Nesta etapa serão imunizados os animais com até 24 meses, totalizando em torno de 4,75 milhões de exemplares. “Esta é a dose de reforço e é importante para garantir a imunização dos animais mais jovens”, afirma a coordenadora do Programa de Combate à Aftosa no RS, Lucila Carboneiro dos Santos.

Faz parte da etapa a comprovação da aplicação da vacina, levando a nota fiscal na Inspetoria Veterinária e realizando a atualização do rebanho. O comunicado à inspetoria pode ser feito até o dia 7 de dezembro, cinco dias úteis após o final da etapa, que se encerra em 30 de novembro. A média de valor da dose de vacina – conforme levantamento da Secretaria da Agricultura – está em R$ 1,70.

O produtor que não vacinar o rebanho está sujeito à multa que varia de acordo com o número de animais. “Mas mais do que evitar o auto de infração, o produtor precisa ter consciência de que faz parte do processo de defesa sanitária do estado, garantindo a imunização do rebanho, sempre de olho no avanço do status sanitário”, afirma o presidente do Fundesa, Rogério Kerber.

Sanidade no WhatsApp

A notificação de suspeitas de enfermidades dos rebanhos está mais fácil e direto. O Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura disponibilizou um número de WhatsApp para que produtores rurais possam enviar notificações de suspeitas pelo aplicativo de mensagens. Além de texto, podem ser enviados áudios, fotos ou vídeos com algum sintoma ou suspeita. O número para contato é (51) 98445-2033.

