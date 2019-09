O STJ (Superior Tribunal de Justiça) deverá decidir, em três meses, o destino das investigações sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mortos em março de 2018. A previsão foi dada por fonte que conhece os ritos da Corte e identifica uma inclinação dos ministros da Terceira Seção do STJ a favor do acolhimento da tese.

Deixe seu comentário: