Oferta mais ajustada pela quebra de safra brasileira e vendas externas firmes, com boa demanda pelo arroz brasileiro. Esses fatores são motivo de otimismo por parte da Federarroz (Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul) em relação às exportações e importações do cereal. Além disso, a cotação alta do câmbio proporciona boa competitividade ao produto nacional.

