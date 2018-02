A Feira do Material Escolar começa nesta quarta

A 28ª Feira do Material Escolar começa nesta quarta-feira (7), às 9h, na Praça da Alfândega, na avenida Sepúlveda, entre as avenidas Sete de Setembro e Siqueira Campos, no Centro Histórico. Promovida pela prefeitura municipal de Porto Alegre, por meio da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), a feira se estenderá até o dia 10 de março, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Aos sábados, das 9h às 18h.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Leandro de Lemos, a feira é uma oportunidade para as famílias economizarem. “Essa ação permite que as famílias tenham um acesso mais econômico ao melhor investimento, que é a educação”, comenta.

Cestas Básicas

Em uma estrutura de 600 metros quadrados, serão comercializadas cestas básicas, com itens que atendem ao Ensino Fundamental e Médio. O preço da cesta de material escolar será de 14,50 reais. A feira ainda prevê uma série de requisitos para facilitar o atendimento ao consumidor como, por exemplo, seis caixas para os pagamentos, um deles destinado ao atendimento prioritário de gestantes, idosos e portadores de deficiência. O sistema de compra deverá ser de autoatendimento, com serviço personalizado quando solicitado pelo consumidor.

Itens da Cesta Básica I

Materiais que atendem às necessidades básicas dos primeiros três anos do Ensino Fundamental: 1 apontador simples; 2 borrachas n.º 40; 3 cadernos ¼, brochura, 48 folhas; 2 canetas esferográficas, cor azul; 1 tubo de cola de 40g; 1 caixa de giz de cera com 12 cores; 1 caixa de lápis de cor, tamanho pequeno, com 12 cores; 3 lápis, preto, n.º 2; 1 caixa de massa de modelar, com 6 cores; 1 pacote com cem folhas de papel ofício, branco, sulfite, 75g/m²; 1 pasta com aba e elástico, plastificada, lisa; 1 régua plástica, de 30 centímetros; e 1 tesoura escolar, de 10 centímetros, simples.

Itens da Cesta Básica II

Materiais que atendem às necessidade básicas dos demais anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio: 2 cadernos universitários, 1 x 1, 96 fls; 1 apontador simples; 2 borrachas n.º 40; 2 lápis, preto, n.º 2; 3 canetas esferográficas, cor azul, vermelha e preta; 1 pacote com cem folhas de papel ofício, branco, sulfite, 75g/m²; 1 cola bastão 8g; 1 régua plástica, de 30 centímetros; e 1 pasta catálogo, ofício, com dez sacos plásticos.

