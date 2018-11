Festa do Pêssego é atração no bairro Vila Nova neste fim de semana em Porto Alegre

A 34ª Festa do Pêssego Municipal estará aberta ao público neste final de semana 10 e 11, no feriado de 15 de novembro e no final de semana seguinte, 17 e 18, sempre das 9h às 18h.

A festa ocorrerá na Paróquia São José da Vila Nova (avenida Rodrigues da Fonseca, 1459), em Porto Alegre, com expositores oferecendo frutas, produtos da agroindústria familiar, flores, artesanato, além da praça de alimentação. Entre as variedades plantadas, destacam-se as de polpa branca (Premier, Pampeano, Charme e Sulina) e as de polpa amarela (Maciel, Granada, Vanguarda e Peach).

Durante os finais de semana da festa, a SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) irá disponibilizar o roteiro Linha Turismo zona Sul com parada na feira, durante 20 minutos, para que os visitantes possam conhecer o local, condicionado ao número mínimo de 10 pessoas interessadas no terminal Linha Turismo (Travessa do Carmo, 84, bairro Cidade Baixa).

Para Oscar Pellicioli, da Divisão de Fomento Agropecuário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a Festa do Pêssego é um evento especial no calendário da Capital. “Os produtores da Agricultura Familiar estão satisfeitos. O tempo foi favorável para a floração e para a produção da fruta, que deverá atingir 120 toneladas”, adiantou.

O evento é uma promoção do Sindicato Rural de Porto Alegre em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Diretoria de Promoção Econômica da SMDE e Emater. A primeira Festa do Pêssego de Porto Alegre foi realizada no ano de 1984 por iniciativa de fruticultores interessados em ampliar o mercado consumidor e promover a produção agrícola da Capital.

Vendas no Centro Histórico

Além da tradicional Festa do Pêssego, a Praça XV de Novembro, no Centro Histórico recebe desde o dia 1° de novembro até o final de janeiro de 2019 as bancas dos produtores que comercializam pêssegos, ameixas, morangos, figos e hortaliças. As cinco bancas abrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Aos sábados a comercialização ocorre até as 13h.

