Filha de Sabrina Sato usa vestido e bolsa avaliadas em mais de R$ 2 mil

Zoe, filha de Sabrina Sato, chamou atenção, neste domingo (29), por usar um vestido e micro bolsa que, juntos, custam mais de R$ 2 mil. A pequena, com apenas 10 meses de idade, apareceu em uma foto com a mãe, no Instagram de Sabrina, com um vestido com xadrez exclusivo da grife Burberry. Quem quiser copiar o look terá que gastar cerca de R$ 1,7 mil na peça, que está disponível no Brasil.

Para complementar a produção, Zoe aparece segurando uma micro bolsa que até parece de brinquedo, mas o valor dela está longe de ser algo para criança. O complemento é a bag “Le Chiquiti”, da grife Jacquemus, e está avaliada em 258 dólares, cerca de R$ 1 mil. Zoe está acompanhando Sabrina Sato nos desfiles da Semana de Moda de Paris. “Não lembro mais como era minha vida antes de você”, escreveu a apresentadora em no seu Instagram, comemorando o “mesversário” da filha. “Viva o amor da minha vida”.

