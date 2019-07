As Filipinas declararam nesta segunda (15) estado de alerta nacional por causa de um grave surto de dengue, com mais de 106.630 casos registrados na primeira metade do ano e 456 mortes, sendo a maioria de crianças menores de cinco anos. Os casos de dengue aumentaram 85% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o ministro de saúde filipino, Francisco Duque.