Final de semana promete muita agitação no Litoral. DJs se apresentam à beira-mar de Atlântida

Neste sábado (10) e no dominho (11), a beira-mar de Atlântida promete muita agitação. Além da presença do sol, das altas temperaturas e do carnaval, a atração fica por conta do DJ Ale Guedes, que se apresenta a partir das 15h no Rede Pampa Summer Lounge Intimus.

Mas não fica nisso, no próximo sábado (17) será a vez de Brannco, que se destaca na cena eletrônica por ser um artista experiente e em constante evolução. Ele construiu sua reputação sendo residente nos maiores clubes de Porto Alegre e litoral gaúcho, como o República de Madras e Meat Club (Porto Alegre), Afrika, Jimbaran e Wari Club (Xangri-lá) e sendo atualmente Dj residente do CLUB688 em Porto Alegre.

Com um background musical extenso devido a muita pesquisa e dedicação, Brannco esteve presente nas duas edições da festa do selo Hedkandi na Wari Club em 2012, onde foi o responsável pelo warmup para o Holandês Steve Quarré. Também foi uma das atrações no maior festival de música do RS, o Planeta Atlântida, se apresentando na tenda E-Planet em 2013.

Depois de anos fazendo sucesso na pista, Brannco atravessa um grande momento como produtor musical, com os lançamentos das tracks “Come With Me”, pela gravadora italiana “Baci Records” na compilação “Ibiza Opening Party vol. 04”, “Longtime” (com Pic Schmitz), e o bootleg de “This Girl”, by Kungs (com Paradase City e Volco). Também destaca-se o sucesso “The Hills”, by The Weekend (onde Brannco assina como Beyazz em collab com Guz Zanotto).

Brannco aliou seu conhecimento de pista aos talentos da vocalista Taisi Cunha e do saxofonista Vini Netto para criar “Take Me Away”, lançada pelo selo Candy Flip.

Os anos de estrada, bagagem musical e gosto refinado lhe fornecem o background para conduzir a pista em perfeita harmonia com o público.

Quem estará acompanhando Brannco também no Rede Pampa Summer Lounge Intimus no sábado (17) é Felipe Carvalho, que iniciou sua carreira de DJ tocando em festas de amigos. Em 2002, virou um dos DJs residentes do barco Cisne Banco. Foi aí que iniciou a amizade com o amigo e DJ Brannco. Desde lá, Felipe vem se destacando com seu repertorio conhecido como “Open Format”, onde o DJ trabalha com vários estilos musicais. Hoje o DJ faz parte do casting da agencia “Bizz Agency”.

O Pampa Summer Lounge Intimus, além de ofertar música e descontração, estará oferecendo aos veranistas até o final da temporada diversas atividades de lazer e entretenimento. Além das apresentações de Djs, oferta massagens e aula de dança gratuitas, empréstimo de bolas de vôlei, frescobol, guarda-sol, cadeiras, espreguiçadeiras, slackline, além de um lounge com uma estrutura ampla de lazer. O local fica ao lado do Bali Hai. O evento acontece todos os sábados e domingos de janeiro e fevereiro de 2017, incluindo o carnaval, sempre das 10h às 19h.

