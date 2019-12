Porto Alegre Flash mob natalino surpreende passageiros no Aeroporto Salgado Filho

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Canções de Natal ganharam novas versões para embalar as coreografias Foto: Maria Ana Krack/PMPA Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A ação denominada Flash Mob Natal em Dança, que integra a programação do Natal Alegre 2019, teve início nesta terça-feira (03), no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Com patrocínio de Porto Alegre Airport, o evento reuniu 24 dançarinos dos grupos New School Dreams (Porto Alegre) e GOA (Novo Hamburgo).

Às 11h30min os passageiros que circulavam pela área do desembarque do aeroporto foram surpreendidos por uma jovem que começou a cantar a tradicional música natalina Noite Feliz.

A execução da canção despertou a curiosidade do público, que se aproximou para conferir o que acontecia. De repente, a trilha sonora mudou para uma mistura de músicas como Jingle Bells, na interpretação de Frank Sinatra, e All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey, trazendo outros 23 integrantes para cena. O público vibrou com as performances de danças urbanas, como a dança do passinho, e com coreografias de jazz.

O coreógrafo e diretor, Gustavo Silva, duas vezes premiado com o Troféu Açorianos de melhor coreógrafo, explicou sua inspiração para os flash mobs do Natal Alegre. “Criamos uma coreografia com fusão de danças urbanas com a tradição do jazz e movimentos mais clássicos. Vamos adaptar a mesma criação para os outros espaços”.

Os flash mob Natal em Dança reunirão intervenções em espaços urbanos da capital como Aeroporto Salgado Filho, Mercado Público, Estação do Trensurb e Shopping Total. O flash mob é uma ação que reúne um coletivo de artistas que repentinamente faz uma performance artística em um local público, numa inesperada intervenção estética. A proposta é uma confraternização artística que envolva com música e dança o público em meio a sua rotina diária nesses espaços, com a magia do clima natalino.

Próximas apresentações

5 de dezembro – Mercado Público – entre 16h e 17h.

10 de dezembro – Estação Mercado Trensurb – entre 16h e 17h.

18 de dezembro – Shopping Total – entre 18h e 19h.

