Por Redação O Sul | 14 de julho de 2025

Rodríguez, atualmente com 25 anos, foi contratado pelos Argentinos junto ao Boston River-URU em 2021, por 1,5 milhão de dólares Foto: Divulgação/AAAJ

Mesmo sem confirmação oficial, os bastidores indicam que o uruguaio Alan Rodríguez está muito próximo de reforçar o Inter. Relatos de jornalistas argentinos e uruguaios, a chegada do camisa 8 do Argentinos Juniors ao Beira-Rio é tratada como iminente.

Fontes próximas ao jogador afirmam que faltam apenas detalhes para a oficialização, e que o estafe do atleta está empenhado em concretizar a transferência nesta janela de transferências.

A movimentação ganhou força após Rodríguez ser retirado da lista de relacionados do Argentinos para o duelo contra o Boca Juniors, pela primeira rodada do Torneo Clausura. O confronto terminou empatado em 0 a 0, mas o capitão uruguaio sequer foi para o banco.

O técnico Nicolás Diez justificou a ausência com questões físicas e de concentração, mas também mencionou ofertas em andamento, “Ele tem promessas de venda. Tem algumas ofertas voltando. Hoje ficou fora do banco porque queria se concentrar. Veremos se sai uma oferta que seja boa para o clube e para ele.”

Segundo apurado, esta seria a terceira investida do Inter pelo jogador. A nova proposta teria se aproximado dos valores desejados pelo clube portenho: cerca de 4 milhões de dólares (R$ 22,2 milhões). Há quem diga que os colorados ajustaram os termos, diminuindo o percentual dos direitos federativos adquiridos e mantendo o Argentinos Juniors com mais de 20% do jogador.

Rodríguez, atualmente com 25 anos, foi contratado pelos Argentinos junto ao Boston River-URU em 2021, por 1,5 milhão de dólares. O negócio incluiu uma cláusula de 50% de mais-valia, o que significa que metade do lucro obtido com uma futura venda precisa ser repassada ao clube uruguaio. Por isso, os dirigentes de La Paternal buscam alcançar algo em torno de 6 milhões de dólares (R$ 32,7 milhões).

A expectativa é que Alan Rodríguez desembarque em Porto Alegre ainda nesta semana, o que poderia impactar diretamente a negociação paralela com o colombiano Juan Portilla, do Talleres, devido ao limite de estrangeiros no elenco.

