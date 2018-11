Focado, o Grêmio deu seguimento a preparação para o jogo contra o Vasco pelo Brasileirão

Os atletas do plantel gremista treinaram na tarde desta quarta-feira (7), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, dando sequência a preparação para o próximo jogo, agora contra o Vasco, que ocorre no domingo (11), na Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na competição nacional, o Tricolor ocupa a 5ª colocação, com 55 pontos.

Em campo, o grupo trabalhou normalmente. No primeiro momento, foram orientados a um trabalho físico, contemplando um aquecimento seguido de um circuito físico, comandado pelo preparador Rogério Dias. Depois, participaram de uma atividade técnica, sob o olhar do técnico Renato Portaluppi. Divididos em três equipes, os jogadores trocaram passes, sendo que cada um pôde tocar apenas uma vez na bola, buscando uma rápida e intensa movimentação.

Após este trabalho, duas equipes se enfrentaram em campo reduzido, aprimorando jogadas com o objetivo final de chegar ao gol.

O atacante Luan trabalhou separado; apenas realizou um treino físico.

As únicas ausências no treinamento foram de Kannemann e Marcelo Grohe, que conforme informado na última semana, se recupera de uma fratura na costela.

O grupo gremista se reapresenta nesta quinta (8), às 15h30min, para dar sequência aos trabalhos de preparação para o jogo contra o time carioca.

