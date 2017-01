Fofocas na internet dão conta de que a moça que almoçou com William Bonner e colocou a foto no Instagram é a sua namorada

Uma foto no Instagram da perita judicial Tatiana Hartz fez um rebuliço na internet. Na imagem, ela aparece ao lado de William Bonner durante um almoço em um restaurante no Rio. A legenda diz: “Almoço maravilhoso! Obrigado. Querido demais”. Foi o suficiente para começarem as especulações de um possível namoro do apresentador do Jornal Nacional com a moça em questão. (AD)

