Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2019

O fogo começou numa floresta próxima à cidade. Foto: Reprodução/Twitter O fogo começou numa floresta próxima à cidade. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Um incêndio na cidade de Valparaíso, no Chile, destruiu pelo menos 120 casas, em plena véspera de Natal. O fogo começou numa floresta próxima à cidade e rapidamente atingiu alguns dos bairros mais pobres.

Pelo menos 90 mil pessoas ficaram sem energia e duas escolas foram transformadas em centros de abrigo para quem teve de abandonar suas casas. Mascotes também tiveram de ser resgatados.

As autoridades decretaram alerta vermelho na cidade e 28 equipes de bombeiros foram deslocadas para o local. A polícia investiga as causas do incêndio. Há suspeitas de que tenha sido provocado de forma criminosa.

El rescate de mascotas también es una prioridad para Carabineros de #Valparaíso durante la emergencia en los cerros de la ciudad. #LaPrevenciónEsNuestraEsencia pic.twitter.com/X5p8XXfVcr — Carabineros de Chile (@Carabdechile) December 24, 2019

Continuamos trabajando junto a @BomberosdeChile y vecinos del lugar, para controlar el #Incendio que afecta a #Valparaiso. pic.twitter.com/ECkCBRwa88 — Carabineros de Chile (@Carabdechile) December 24, 2019

