Foi ao som de temas de sucessos das telas a abertura oficial do 47° Festival de Cinema de Gramado

Foi ao som de temas de sucesso das telas, como Cantando na Chuva e O Rei Leão, a abertura oficial do 47° Festival de Cinema de Gramado. As melodias logo tomaram conta da Rua Coberta e trouxeram a magia do cinema para região central da cidade serrana na tarde desta sexta-feira (16). Sob a regência do maestro Bernardo Grings, a tradicional apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado deu o tom do evento.

A secretária de Comunicação do RS, Tânia Moreira, participou do evento representando o governo do Estado. Na cerimônia de abertura , ela destacou a força do setor audiovisual no Brasil, indústria com faturamento anual de R$ 25 bilhões e que emprega mais de 300 mil pessoas direta e indiretamente.

“O audiovisual é importante para o Rio Grande, pois é uma das indústrias que melhor distribui renda. Seu alinhamento com o campo tecnológico alimenta o conhecimento e a inovação e cultiva as identidades e a diversidade do saber humano”, disse.

O Festival de Cinema de Gramado é uma das maiores celebrações do cinema nacional e a única mostra do setor no País que segue ininterrupta desde a primeira edição, em 1973. A secretária valorizou a trajetória do festival, que afirmou ser hoje o símbolo do compromisso do Estado com o cinema.

“É a afirmação de que nosso solo é fértil para o cinema. O Estado quer se fazer cada vez mais presente e participativo neste evento, garantindo e colaborando com esta e com as próximas edições e celebrando o nosso cinema rumo aos 50 anos deste gigante que nunca adormeceu. Vida longa ao Festival de Cinema de Gramado”, enfatizou.

Neste ano, o evento registrou cerca de 1.100 filmes inscritos na mostra competitiva, número recorde para o evento e que foi comemorado pelo prefeito de Gramado, João Alfredo Bertolucci. “Foi um grande êxito e agora, com esta abertura maravilhosa, o festival está muito bem encaminhado. Queremos que continue crescendo para continuar honrando a cultura brasileira”, afirmou.

O festival vai até o dia 24 de agosto e teve como filme de abertura Bacurau, que estreou nacionalmente no Palácio dos Festivais em Gramado na noite de sexta. O longa-metragem de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles foi vencedor do Prêmio do Júri em Cannes e o ganhou como o melhor filme no Festival de Munique. Também foi indicado recentemente para representar o Brasil no prêmio Goya. A protagonista Sônia Braga esteve na exibição, juntamente com outros integrantes da produção. A mostra competitiva começa com a exibição do curta-metragem brasileiro A Pedra.

Secretaria da Cultura promove ações de fomento ao cinema

Segundo a Sedac (Secretaria da Cultura do RS), o governo tem buscado políticas e parcerias para promover o conteúdo audiovisual produzido no Rio Grande do Sul para fora do Estado e também aproximá-lo do público gaúcho.

No início de julho, foi lançado o edital “Pró-cultura RS FAC do Audiovisual”, que proporciona financiamento de R$ 7,5 milhões para projetos culturais, sendo R$ 1,5 milhão do FAC (Fundo de Apoio à Cultura) da Sedac e R$ 6 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual.

Os projetos têm como objetivo a produção, finalização ou o desenvolvimento de obras audiovisuais de produção independente e de longas de ficção, animação e documentário, além de curtas e obras seriadas de produção gaúcha.

Podem apresentar projetos pessoas jurídicas, com fins lucrativos, registro regular e classificadas como produtoras brasileiras independentes na Agência Nacional do Cinema. As inscrições vão até o dia 20 de agosto e 20 projetos serão selecionadas.

Deixe seu comentário: