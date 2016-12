Follmann agradece torcida e faz planos: “Certeza que vou sair logo dessa”

O goleiro da Chapecoense Jackson Follmann, nascido em Alecrim, no interior do RS, gravou uma mensagem nesta sexta-feira (16) e fez um agradecimento a todas as pessoas que torcem pela sua recuperação. O sobrevivente do acidente com o avião do clube de Chapecó mostrou-se ainda confiante na recuperação.

“Fala, galera. Aqui é o Follmann. Estou passando aqui para agradecer todo mundo que torceu por mim, que orou por mim. Dizer que eu estou muito feliz. Amanhã, eu estou voltando a Chapecó para seguir meu tratamento e vida que segue. Tenho certeza que continuando nessa batida, nessa pegada, a gente vai sair logo dessa. Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Um abraço”, disse o goleiro com a voz baixa, em áudio divulgado pelo Jornal Nacional, da Rede Globo.

Follmann deixará o hospital Albert Einstein neste sábado e será transferido a Chapecó. Ele se juntará, assim, ao zagueiro Neto e ao jornalista Rafael Henzel, que se recuperam em um hospital da cidade catarinense. Lá, o goleiro, que teve parte da perna direita amputada, passará por mais uma cirurgia – dessa vez no pé esquerdo.

