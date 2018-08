Food trucks movimentam o Viaduto Otávio Rocha neste final de semana em Porto Alegre

Neste final de semana, o Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico de Porto Alegre, receberá a presença inédita de food trucks e bike foods.

A ação é uma realização da Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que integra o Plano Municipal de Superação da Situação de Rua. A iniciativa tem como objetivo criar áreas de convivência para os porto-alegrenses, incentivando a gastronomia itinerante, o empreendedorismo produtivo da cidade e a ocupação dos espaços públicos.

Ao todo serão quatro food trucks e dois bike foods, com mesas e cadeiras, na avenida Borges de Medeiros que funcionarão neste sábado e domingo, 4 e 5, das 9h30min às 21h, em caráter experimental. No cardápio, hambúrgueres, espetinhos, crepes e churros são algumas das atrações. “Estamos fortalecendo a relação dos porto-alegrenses com os espaços públicos da cidade. Esta é mais uma iniciativa de revitalização destes locais com o intuito de mostrar a cidade sob novos ângulos”, destacou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Durante a sexta-feira (03), a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizou ações no viaduto com apoio da EPTC (Empresa Pública de Transportes e Circulação). Equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana realizaram a limpeza geral com oito garis. Foram utilizados também dois caminhões de hidrojateamento. As equipes da Divisão de Iluminação Pública fizeram a vistoria no viaduto para garantir o conforto visual e a segurança, provenientes dos pontos de luz existentes no local.

