Fora de casa, o Inter enfrenta o Ceará pelo Brasileirão nesta quinta

Fora de casa, o Inter vai em busca de uma vitória no Campeonato Brasileiro para seguir na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores da América. Nos últimos três jogos longe do Beira-Rio, a equipe conquistou duas vitórias. Nesta quinta-feira (7), às 19h30min, no estádio Castelão, o Inter enfrenta o Ceará, pela 38ª rodada.

O técnico Zé Ricardo encerrou a preparação da equipe com uma atividade realizada no Pici, casa do Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (6). Os primeiros momentos do treinamento foram abertos para a imprensa. Depois, com portões fechados, o treinador testou o time e alternativas para o confronto desta quinta. O comandante não poderá contar com Marcelo Lomba, Edenilson e Nico López, suspensos. Já Heitor volta a ficar à disposição da comissão técnica.

Antes do trabalho, no hotel que a delegação está hospedada no Ceará, o lateral-esquerdo Uendel concedeu entrevista coletiva. O jogador voltou a atuar na última partida e destacou o duelo desta rodada. “Sabemos que será um jogo difícil, é uma equipe muito forte jogando junto do seu torcedor, mas a gente vem de bons resultados fora de casa e vamos em busca dessa vitória”, afirmou o camisa 6.

Na sétima posição na tabela, com 46 pontos somados, uma vitória é essencial para o Colorado se manter entre os primeiros colocados do Brasileirão. No primeiro turno, o Inter saiu vencedor por 1 a 0, com gol de Sarrafiore.